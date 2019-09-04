«Кросс наций» пройдет в Барнауле в День города
В субботу, 7 сентября, в Барнауле состоится традиционный Всероссийский день бега «Кросс наций».
Принять участие в празднике бега смогут не только жители краевой столицы, так как кросс пройдет и в других городах и районах региона. Но все же главный старт, конечно же, пришелся на Барнаул.
По многолетней традиции, стартовать участники будут с площади Советов. Регистрация начнется уже в 8.30 утра и завершится в 11 часов. Пробежать можно будет одну из трех дистанций - два, четыре и восемь километров.
- Старт соревнований намечен на 12.30. Ожидается, что участие в «Кроссе нации» примут известные алтайские легкоатлеты Екатерина Виноградова, Евгений Кунц и Артур Элизбарян, - сообщает «Алтайский спорт».
Призеры и победители получат дипломы, медали и памятные призы
Дополнительную информацию можно получить по телефону в Барнауле: (3852) 56-94-14 (Петр Иванович Кобзаренко).
ИСТОЧНИК KP.RU
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