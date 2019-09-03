В Барнауле на Старом базаре возобновляется уличная торговля

3 Сент. 16:21 2019-09-03T16:21:16+03:00

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Вдоль улицы Мало-Тобольской там, возле Старого базара, установили новые павильоны. В них уже обживаются первые уличные торговцы, сообщает «Толк».

Оборудованные павильоны появились на месте старых. Каждый из них закрывается на замок, также есть видеонаблюдение, поэтому продавцы могут не переживать за сохранность своих товаров. Над новыми помещениями есть крыша и проведено освещение. Всего установили 226 палаток, но пока занята лишь часть из них.

Стоит отметить, что многие барнаульцы еще не знают об открытии уличной торговли, а вот самые любопытные туристы уже побывали возле Старого базара и приобрели памятные подарки.

- Туристы часто бывают. Много из Германии, Франции, шведы были, - отмечает одна из продавцов.

К слову, Барнаул входит в пятерку самых привлекательных городов Сибири. Это в том числе благодаря кластеру «Барнаул – горнозаводской город». В него входят Нагорный парк и пешеходная улица Мало-Тобольская. Поэтому около Старого базара сейчас и возобновляют торговлю. Кто, как не продавцы, будут вызывать интерес у туристов. Так весь обновленный комплекс Старого базара должны открыть к Новому году.

ИСТОЧНИК KP.RU