Барнаульцы пожаловались на мусорку, установленную рядом с детской площадкой

3 Сент. 14:35 2019-09-03T14:35:57+03:00

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Жители одного из районов Барнаула пожаловались на установленные рядом с детской площадкой мусорные баки. Об этом они написали в городском сообществе «Барнаул 22».

Так мусорные баки установили для дома по адресу Балтийская, 97. По словам местных жителей, дом, находящийся на Балтийской, 95 «перед своими окнами должен видеть этот кошмар».

- Может, какие-то органы заинтересуются и добьются переноса этих мусорных баков? Я просто хочу узнать, правомерно ли таким образом ставить баки у детской площадки и рядом с подъездом. Осталось крыс развести, чтоб не дай бог детей покусали, - возмутился Юрий Бондарев.

Также другой очевидец предоставил фото, сделанное 2 сентября. На нем видно, как дети играют в мусоре. Другие барнаульцы в комментариях тоже возмутись увиденной картиной.

- Ага, установили для 97 дома, а свиньи из 95 просто от них не отходят, баки видимо наши приглянулись, - отметила Алена.

ИСТОЧНИК KP.RU