Барнаульцы пожаловались на мусорку, установленную рядом с детской площадкой
Жители одного из районов Барнаула пожаловались на установленные рядом с детской площадкой мусорные баки. Об этом они написали в городском сообществе «Барнаул 22».
Так мусорные баки установили для дома по адресу Балтийская, 97. По словам местных жителей, дом, находящийся на Балтийской, 95 «перед своими окнами должен видеть этот кошмар».
- Может, какие-то органы заинтересуются и добьются переноса этих мусорных баков? Я просто хочу узнать, правомерно ли таким образом ставить баки у детской площадки и рядом с подъездом. Осталось крыс развести, чтоб не дай бог детей покусали, - возмутился Юрий Бондарев.
Также другой очевидец предоставил фото, сделанное 2 сентября. На нем видно, как дети играют в мусоре. Другие барнаульцы в комментариях тоже возмутись увиденной картиной.
- Ага, установили для 97 дома, а свиньи из 95 просто от них не отходят, баки видимо наши приглянулись, - отметила Алена.
ИСТОЧНИК KP.RU