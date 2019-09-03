Профилактическое мероприятие «Автобус» пройдет в Барнауле

СЕГОДНЯ 13:56 2019-09-03T13:56:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Барнауле 4 сентября пройдет профилактическое мероприятие «Автобус». Его организовывают в целях повышения безопасности и профилактики аварийности в области пассажирских перевозок автобусами в городе, сообщают в ГИБДД Барнаула.

Так с января по июль в краевой столице с участием общественного транспорта зарегистрировано 127 ДТП, в которых 2 человека погибли и 162 получили травмы. Причинами аварийности стали нарушения водителями общественного транспорта требований ПДД.

За это время сотрудниками ГИБДД Барнаула было проведено 87 профилактических мероприятий, в ходе которых выявлено 326 нарушений ПДД водителями автобусов.

- Проведено 22 профилактических мероприятия «Безопасный автобус и скрытый патруль», в ходе которых было проверено 366 автобусов, выявлено 360 нарушений водителями пассажироперевозящего транспорта, а также должностными лицами, осуществившими выпуск на линию транспортных средств. Совместно с Южно-Сибирским МУГАДН Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, проведено 46 профилактических мероприятий, в ходе проведения мероприятий выявлено 97 нарушений водителями пассажироперевозящего транспорта, - сообщают в ГИБДД Барнаула.

В итоге было выдано 67 представлений об устранении причин и условий нарушений ПДД и проведено 76 профилактических бесед. Очередное мероприятие под названием «Автобус» состоится в Барнауле 4 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU