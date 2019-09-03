Барнаульцам объяснили, почему они не будут выбирать мэра

СЕГОДНЯ 13:31 2019-09-03T13:35:35+03:00

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Стало известно, почему в Барнаул не вернутся всенародные выборы мэра. Это в ходе онлайн-конференции на сайте краевого парламента объяснил Борис Трофимов, председатель комитета АКЗС по местному самоуправлению.

Так депутат пояснил, что главу города избирают исходя из закона «О порядке избрания глав муниципальных образований Алтайского края». Он соответствует позиции Конституционного Суда и федеральным нормам.

К тому же Трофимов отметил, что избиратели не приходят к депутатам с требованием изменить закон. Поэтому они не видят «целесообразности что-либо менять».

К слову, до этого «Справедливая Россия» объявила сбор подписей и начала распространять листовки в поддержку инициативы о возврате всенародных выборов главы города.

Напомним, 15 августа Сергей Дугин ушел в отставку. Сейчас временно исполняет обязанности мэра города Вячеслав Франк.

ИСТОЧНИК KP.RU