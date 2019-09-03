В Барнауле стали меньше рожать и реже умирать

СЕГОДНЯ 11:17 2019-09-03T11:17:34+03:00

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В Барнауле с января по июль 2019 года уменьшилось число родившихся и умерших. Также жители краевой столицы стали реже жениться и разводиться, сообщает Алтайкрайстат.

Так специалисты отметили, что в сравнении с семью месяцами прошлого года в Барнауле родилось на 354 человек меньше, а умерло на 198 человек меньше. В расчете на 1000 жителей показатель рождаемости составил 10,1, смертности — 11,6. Естественная убыль населения города - 583 человека.

Стоит добавить, что коэффициент рождаемости повысился только в Центральном районе города. В статистике также указано, что показатель рождаемости в Барнауле выше среднекраевого уровня на 8,6%, а смертности на 20% ниже.

С января по июль было зарегистрировано 1989 разводов - это на 194 меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Свадеб было 1468 , а эта цифра на 443 меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU