Ситуация с барнаульскими депутатами, которые нарушили закон, может ещё измениться

СЕГОДНЯ 09:51 2019-09-03T09:51:23+03:00

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Трех единороссов, которых ранее уличили в неверной декларации доходов и имущества за 2017 год, не лишили мандатов. Но точка в этой истории еще не поставлена, пишет «Политсибру».

Речь идет о депутатах Александре Лисицыне, Вячеславе Перерядове и Алексее Меркулове. После того, как осенью прошлого года прокуратура нашла неточности в декларациях депутатов БГД и потребовала лишить нарушителей мандатов. По закону, который действовал на тот момент – это была единственная мера наказания. Городская Дума отказалась от этой меры, после надзорное ведомство обратилось в суд. В марте и июле городской и краевой суды поддержали требование прокуратуру.

Позже, принимая во внимание изменения в федеральном законодательстве, БГД ограничилась предупреждениями в адрес единороссов. Но такое решение вызвало множество вопросов у общественности. Так как окончательно нормативный акт может быть принят в только конце сентября. Тогда муниципальные депутаты смогут изменять местное законодательство. Скорее всего, это произойдет не раньше октября-ноября.

Также суд заключил, что поправки в законе не могут повлечь отмену решения, но их возможно учесть при рассмотрении вопроса о прекращении полномочий депутатов. Разница в трактовке этой фразы и позволили БГД выбрать подходящей для себя вариант.

ИСТОЧНИК KP.RU