С 3 сентября отключат горячую воды в двух районах Барнаула
В Барнауле с 3 сентября временно ограничат подачу горячей воды на срок от одного до 14 дней для 4 тысяч жителей Центрального и Ленинского районов.
Как сообщили в Сибирской генерирующей компании, в связи с реконструкцией теплосетей под отключение попадают:
- с 9 часов 3 сентября до 9 часов 17 сентября — больница, три административных здания, 13 многоквартирных домов по улицам Гоголя, Короленко и Никитина.
- с 9 часов 5 сентября до 9 часов 6 сентября — пять многоквартирных домов по пр. Комсомольскому, улицам Песчаная и Некрасова.
- с 9 часов до 21 часов 5 сентября — детсад, пожарная часть, 11 многоквартирных домов по улицам Юрина, Малахова и Г. Исакова.
Всего под временное ограничение горячей воды на текущей неделе попадают 14 949 барнаульцев.
Список объектов, где планируется отключение горячей воды, с указанием сроков отмечен на карте.
По данным на 2 сентября, в рамках подготовки теплосетевого комплекса Барнаула к предстоящему отопительному сезону заменено порядка 25,1 км трубопроводов.
ИСТОЧНИК KP.RU