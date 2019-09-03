С 3 сентября отключат горячую воды в двух районах Барнаула

СЕГОДНЯ 06:32 2019-09-03T06:35:31+03:00

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В Барнауле с 3 сентября временно ограничат подачу горячей воды на срок от одного до 14 дней для 4 тысяч жителей Центрального и Ленинского районов.

Как сообщили в Сибирской генерирующей компании, в связи с реконструкцией теплосетей под отключение попадают:

- с 9 часов 3 сентября до 9 часов 17 сентября — больница, три административных здания, 13 многоквартирных домов по улицам Гоголя, Короленко и Никитина.

- с 9 часов 5 сентября до 9 часов 6 сентября — пять многоквартирных домов по пр. Комсомольскому, улицам Песчаная и Некрасова.

- с 9 часов до 21 часов 5 сентября — детсад, пожарная часть, 11 многоквартирных домов по улицам Юрина, Малахова и Г. Исакова.

Всего под временное ограничение горячей воды на текущей неделе попадают 14 949 барнаульцев.

Список объектов, где планируется отключение горячей воды, с указанием сроков отмечен на карте.

По данным на 2 сентября, в рамках подготовки теплосетевого комплекса Барнаула к предстоящему отопительному сезону заменено порядка 25,1 км трубопроводов.

ИСТОЧНИК KP.RU