2019-09-03T05:21:27+03:00
Общество

В театре Драмы скоро покажут премьерный спектакль по рассказам Шукшина

Юлия ЕВГРАФОВА
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В Алтайском краевом театре драмы готовят премьерный спектакль «И разыгрались же кони в поле…». Этой постановкой 6 сентября откроют 98-й сезон, сообщают на официальном сайте Алтайского края.

Недавно в Барнаул прилетел Денис Солнцев, художник по свету и лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска». Сейчас проходят заключительные репетиции перед премьерой.

Так в основу спектакля вошли больше 10 рассказом Василия Шукшина. Герои этой постановки пытаются вырваться их тесных рамок и что-то поменять в своей жизни. Так две части постановки - «деревенскую» и «городскую» - объединяет рассказ «Верую!», проходящий через весь спектакль.

Кстати, в спектакле заняты порядка 30 артистов разных поколений. В их числе народный артист России Георгий Обухов, заслуженный артист России Эдуард Тимошенко, Лена Кегелева, Антон Кирков, Анастасия Южакова. В постановке также принимает участие художник из Санкт-Петербурга Анастасия Котова и известный барнаульский хореограф Александр Пучков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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