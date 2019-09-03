На Алтае осудили женщину, ударившую ножом ревнивого сожителя

СЕГОДНЯ 04:22 2019-09-03T04:22:08+03:00

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В Камне-на-Оби осудили местную жительницу, которая ударила ножом своего сожителя за попытку прочитай ее переписки в телефоне, сообщают «Каменские известия».

Происшествие случилось зимой, 10 февраля. 27-летняя жительницы Камня-на-Оби выпивала со своим сожителем. В какой-то момент они начали ругаться, парень в порыве ревности стал обвинять девушку в связи с другим мужчиной. Он схватил телефон своей подруги и хотел прочитать её личную переписку.

Жительнице Камня-на-Оби это не понравилось, и она попыталась вернуть телефон себе, но у неё это не вышло. Тогда девушка взяла со стола нож и ударила им ревнивица в грудь. Потом испугалась и вызвала несчастному «скорую». С проникающим ножевым ранением парня доставили в местную ЦРБ, за все это время он потерял 1,5 литра крови.

После выяснилось, что девушка ударила своего сожителя ножом не в состоянии аффекта. В итоге жительница Камня-на-Оби за содеянное была приговорена к трем годам условно.

ИСТОЧНИК KP.RU