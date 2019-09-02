Сводный отряд алтайской полиции отправился служить в Чечню

СЕГОДНЯ 15:38 2019-09-02T15:38:42+03:00

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Сводный отряд полиции Алтайского края отправился в служебную командировку в Республику Чечня. Силовики вернутся домой через 180 дней, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

В отряд вошли представители патрульно-постовой службы, дежурной части, тыла и охранно-конвойных подразделений. Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-майор полиции Андрей Подолян принял доклад командира о готовности отряда к отправке и пожелал бойцам успешного выполнения поставленных задач.

- Я уверен, что вы так же достойно отстоите эту вахту. 180 дней – это большой срок. Здесь вашего возвращения будут с нетерпением ждать родные и близкие. Со стороны руководства Главного управления приняты все меры, чтобы создать сотрудникам все необходимые условия для несения службы за пределами малой Родины, - подчеркнул Андрей Подолян.

Командированных сотрудников освятил священнослужитель русской православной церкви. Проводить полицейских пришли руководители управлений и отделов ГУ МВД по Алтайскому краю, а также их родные, друзья и коллеги.

ИСТОЧНИК KP.RU