Сводный отряд алтайской полиции отправился служить в Чечню
Сводный отряд полиции Алтайского края отправился в служебную командировку в Республику Чечня. Силовики вернутся домой через 180 дней, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
В отряд вошли представители патрульно-постовой службы, дежурной части, тыла и охранно-конвойных подразделений. Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-майор полиции Андрей Подолян принял доклад командира о готовности отряда к отправке и пожелал бойцам успешного выполнения поставленных задач.
- Я уверен, что вы так же достойно отстоите эту вахту. 180 дней – это большой срок. Здесь вашего возвращения будут с нетерпением ждать родные и близкие. Со стороны руководства Главного управления приняты все меры, чтобы создать сотрудникам все необходимые условия для несения службы за пределами малой Родины, - подчеркнул Андрей Подолян.
Командированных сотрудников освятил священнослужитель русской православной церкви. Проводить полицейских пришли руководители управлений и отделов ГУ МВД по Алтайскому краю, а также их родные, друзья и коллеги.
ИСТОЧНИК KP.RU