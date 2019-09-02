На Алтай пришли первые заморозки

СЕГОДНЯ 15:26 2019-09-02T15:26:27+03:00

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В первые дни сентября места в Алтайском крае наблюдались заморозки. С 3 по 5 сентября синоптики вновь предупреждают о минусовой температуре.

Как пишет пресс-центр правительства региона, ночью 3 сентября в Алтайском крае будет +5... +10 градусов, местами заморозки до -1 градуса, в западных районах небольшой дождь. Днем в регионе ожидается +17... +22 градуса, в отдельных районах небольшой дождь. Ветер западный, 3 - 8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Ночью 4 сентября температура воздуха составит +4... +9 градусов, местами заморозки до -1 градуса, без осадков. Днем потеплеет до +17... +22 градусов. В отдельных районах ожидается небольшой дождь, гроза. Ветер западный, от трех до восьми метров секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

Ночью 5 сентября в регионе ожидается температура от +2 до +7 градусов, местами также заморозки до -1 градуса. В отдельных районах возможен дождь, гроза, утром местами туман. Днем – от +18 до +23 градусов, без осадков. Ветер юго-восточный, 3 - 8 метров в секунду, местами по югу порывы до 15 метров в секунду.

Кроме того, в западных районах края с 3 по 6 сентября ожидается высокая пожароопасность (четвертый класс горимости).

ИСТОЧНИК KP.RU