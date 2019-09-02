Жители алтайских сел бьют тревогу из-за вырубки лесов

СЕГОДНЯ 12:05 2019-09-02T12:05:58+03:00

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В Алтайском крае жители сел бьют тревогу из-за масштабной вырубки многолетних сосен.

О вырубках сообщили очевидцы в соцсетях в паблике «Barnaul 22». Жители нескольких сел сообщают о серьезных проплешинах в лесах. В Косихинском районе, селе Каркавино замечены сотни деревьев, аккуратно сложенных в ожидании машин, которые развезут брус.

- Местные жители не знают, как остановить тотальную вырубку леса! , - говорится в сообщении очевидцев.

- Село Плотниково, там колонны КАМАЗов вывозят весь лес, многолетние сосны вырубают беспощадно! Лес весь поредел, очень большие проплешины. Местные жители в ужасе от того, как вырубают лес. - поделилась жительница села Вера Букатова.

На одном из снимков замечены гнилые стволы, появились предположения о том, что рубка – санитарная, однако далеко не все деревья подвержены гниению.

Фото: Вера Букатова

ИСТОЧНИК KP.RU