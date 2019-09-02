В Алтайском крае перекроют участки трасс из-за военных колонн
В Алтайском крае перекроют несколько участков трасс из-за движения военных колонн. Госавтоинспекция информирует участников дорожного движения об ограничении движения транспорта.
В связи с плановым движением военной техники в понедельник, 2 сентября, будет временно ограничено движение для всех видов транспорта:
с 16.50 до 19.50 - на автодороге «257 км автодороги Р-256 – а/д Р-256 – н.п. Контошино»;
с 16.50 до 19.50 – на автодороге «полевой район (н.п. Контошино) – н. п. Контошино – н.п. Озеро Красилово»;
с 21.00 до 23.55 – на автодороге «267 км автодороги Р-256 – а/д Р-256 – 258 км автодороги Р-256».
Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке и по возможности заранее планировать свой маршрут движения, чтобы избежать перекрытых участков.
ИСТОЧНИК KP.RU