2019-09-02T10:36:07+03:00
Происшествия

Барнаулец купил телефон на фейковом сайте и потерял всё

БОРЗОВ Денис
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Мобильный телефонМобильный телефонФото: БОРЗОВ Денис
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Барнаульские полицейские ищут мошенников, которые с помощью фейкового сайта похитили у жителя краевой столицы 16 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, парень нашел объявление на одном из интернет-сайтов о продаже мобильных телефонов. Он списался с продавцом, договорился об оплате и доставке. Парень оплатил телефон, но потом зашел на сайт и увидел, что в интернете этот магазин удален. Он понял, что стал жертвой мошенников и обратился с заявлением к правоохранителям

Сотрудники полиции предупреждают жителей Алтайского края:

- Будьте внимательными при совершении различных сделок, совершаемых посредством Интернет-ресурсов. Проявите бдительность к неизвестным лицам, предлагающим совершить финансовые операции путем перечисления денежных средств и посредством подключения услуг через банкоматы. Проверяйте информацию с предложениями, поступающими от незнакомых лиц, не сообщайте им данные своих банковских карт, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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