Владельцы гаражного кооператива в Барнауле просят сохранить аварийный переезд
Один из въездов на территорию кооперативных гаражей обвалился из-за ливневой канализации. Владельцы гаражей просят его починить и сохранить.
Автовладельцы обратились к общественности в паблике «Barnaul 22». По словам владельцев гаражей, после дождей промыло переезд через ливневую канализацию со стороны ул. Малахова. Въезд находится между гаражными кооперативами: Павловский тракт, 239 и Малахова, 155г. Он рушится на глазах - автомобиль не проедет и пешком опасно переходить. Также в темное время суток можно провалиться в яму.
Переезд - это второй выезд с кооператива. Еще 5 августа владельцы гаражей выслали письмо в администрацию Индустриального района с просьбой починить ветхое строение после ЧС. Администрация не принимает решения. Теперь переезд хотят убрать.
- У нас остаётся один выезд из кооперативных гаражей по окраине обрыва, который недолговечный, по нему в случае ЧС даже пожарный автомобиль будет не в состоянии добраться. Надеемся на то, что наш переезд сохранится. Более 200 гаражей всё-таки, - рассказывает Михаил Семин.
ИСТОЧНИК KP.RU