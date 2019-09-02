2019-09-02T08:40:14+03:00
Общество

Владельцы гаражного кооператива в Барнауле просят сохранить аварийный переезд

БОРЗОВ Денис
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Аварийный переезд. Фото: Михаил СеминАварийный переезд. Фото: Михаил Семин
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Один из въездов на территорию кооперативных гаражей обвалился из-за ливневой канализации. Владельцы гаражей просят его починить и сохранить.

Автовладельцы обратились к общественности в паблике «Barnaul 22». По словам владельцев гаражей, после дождей промыло переезд через ливневую канализацию со стороны ул. Малахова. Въезд находится между гаражными кооперативами: Павловский тракт, 239 и Малахова, 155г. Он рушится на глазах - автомобиль не проедет и пешком опасно переходить. Также в темное время суток можно провалиться в яму.

Переезд - это второй выезд с кооператива. Еще 5 августа владельцы гаражей выслали письмо в администрацию Индустриального района с просьбой починить ветхое строение после ЧС. Администрация не принимает решения. Теперь переезд хотят убрать.

- У нас остаётся один выезд из кооперативных гаражей по окраине обрыва, который недолговечный, по нему в случае ЧС даже пожарный автомобиль будет не в состоянии добраться. Надеемся на то, что наш переезд сохранится. Более 200 гаражей всё-таки, - рассказывает Михаил Семин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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