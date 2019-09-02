В Барнауле ограничат стоянку транспорта на нескольких участках дорог

СЕГОДНЯ 07:46 2019-09-02T07:46:34+03:00

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В Барнауле за сентябрь на нескольких участках дороги ограничат стоянку грузового транспорта и любых транспортных средств. Таким образом планируют обезопасить горожан.

В Центральном районе города с 12 сентября на улице Геблера в районе здания № 84 по улице Партизанской будут установлены дорожные знаки, ограничивающие стоянку транспортных средств.

Как сообщили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула , в целях обеспечения безопасности дорожного движения и общественного порядка на участках ул.Власихинской от здания №57ж до №57а к1 и от здания №57 к2 до здания №2 по ул.Пихтовой, 23 сентября будут выполнены работы по установке дорожных знаков, ограничивающих стоянку грузовых транспортных средств. Ранее на этом участке грузовые автомобили ограничивали обзор, что могло стать причиной аварий.

ИСТОЧНИК KP.RU