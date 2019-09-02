2019-09-02T07:46:34+03:00
Общество

В Барнауле ограничат стоянку транспорта на нескольких участках дорог

БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Ограничение стоянкиОграничение стоянкиФото: БОРЗОВ Денис
Изменить размер текста:

В Барнауле за сентябрь на нескольких участках дороги ограничат стоянку грузового транспорта и любых транспортных средств. Таким образом планируют обезопасить горожан.

В Центральном районе города с 12 сентября на улице Геблера в районе здания № 84 по улице Партизанской будут установлены дорожные знаки, ограничивающие стоянку транспортных средств.

Как сообщили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула , в целях обеспечения безопасности дорожного движения и общественного порядка на участках ул.Власихинской от здания №57ж до №57а к1 и от здания №57 к2 до здания №2 по ул.Пихтовой, 23 сентября будут выполнены работы по установке дорожных знаков, ограничивающих стоянку грузовых транспортных средств. Ранее на этом участке грузовые автомобили ограничивали обзор, что могло стать причиной аварий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владельцы гаражного кооператива в Барнауле просят сохранить аварийный переезд
В Алтайском крае появилась первая «железная леди»
Студенты АлтГТУ стали финалистами международной олимпиады «IT-Планета»
Алтайские специалисты нашли патогенные микроорганизмы в кашах
Почти 30 тысяч первоклассников на Алтае сядут за парты 2 сентября
На Старом базаре в Барнауле сносят последние киоски
Каменская ЦРБ получила новое компьютерное оборудование
В Алтайском крае появится курорт «Белокуриха Горная»
В алтайском наукограде разыскивают 14-летнего ребенка с зелеными глазами
Барнаулец выгуливал коз среди бела дня посреди газона
На Алтае пьяный 18-летний парень изнасиловал девочку
Веселые барнаульские экстремалы катались по городу на кресле
«Коммерсант»: алтайские учителя зарабатывают выше среднего
Это еще цветочки. ГИБДД решила бороться с любителями дрифта с помощью клумб
В Алтайском крае перестали открывать торговые центры
Барнаульский супергерой Чистомен вышел на охоту
В Барнауле продают квартиру за 399 тысяч рублей
Ночью в Барнауле иномарка врезалась в грузовик: погибла девушка
Учебный год в Алтайском крае начнется с заморозков