2019-09-02T04:33:11+03:00
Общество

На Старом базаре в Барнауле сносят последние киоски

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Очевидец сообщил о том, что в минувшие выходные на улице Мало-Тобольской в Барнауле начали работу по сносу последних старых киосков. Согласно фотографиям, строения сносят тяжелой техникой.

- Ждем нового, лучшего для улицы, района и для города! Ждём перемен, - пишет Светлана Землянова в паблике Барнаул 22.

Напомним, пешеходный участок на улице Мало-Тобольская или Барнаульский Арбат открыли ко Дню города Барнаула и 80-летию Алтайского края 16 сентября 2017 года. Объект входит в туристско-рекреационный кластер «Барнаул - горнозаводской город».

На улице построили ливневую канализацию, уложили брусчатку, установили фонари, скамейки, урны и клумбы, отремонтировали фасады зданий, установили адресные аншлаги в едином стиле.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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