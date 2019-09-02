Каменская ЦРБ получила новое компьютерное оборудование

СЕГОДНЯ 04:22 2019-09-02T04:22:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Каменскую центральную районную больницу поступили 110 компьютеров и 78 принтеров. В ближайшее время техникой оснастят рабочие места врачей и среднего медицинского персонала, сообщили в пресс-службе минздрава Алтайского края.

Оборудование закупили в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Алтайского края на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», входящего в нацпроект «Здравоохранение». Благодаря технике, вся информация будет сосредоточена в едином цифровом контуре.

- Это приведет к прозрачности принятия решений, сокращению сроков обслуживания, повышению квалификации врачей. Пациенты получат электронные медицинские карты и возможность выбора учреждения при направлении на консультацию. У врачей будет доступ к исследованиям и медицинским записям, а также архив медицинских изображений, - отметили в министерстве.

ИСТОЧНИК KP.RU