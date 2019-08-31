2019-08-31T16:07:30+03:00
Общество

Из-за лесных пожаров в Красноярском крае медведи мигрируют на Алтай

Юлия ЕВГРАФОВА
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В некоторых районах Алтайского края жители могут чаще встречать диких животных. Они мигрируют на другие территории из-за пожаров, сообщает региональное Минприроды.

Случае встречи человека с медведем участились в Троицком, Топчихинском и Первомайском районах. Так в августе дикое животное видели недалеко от села Нижняя Петровка (Первомайский район). А совсем недавно участковый лесничий встретил купающегося в луже медведя всего в четырех километрах от населенного пункта.

- В связи с большой площадью пожаров в Красноярском крае идет миграция диких животных (волка, рыси, медведя, кабана), -также сообщают в ведомстве.

В пределах Алтайского края медведи обитают в 14 лесных и предгорных районах. Это Ельцовский, Краснощековский, Курьинский, Кытмановский, Солонешенский, Солтонский, Залесовский, Заринский, Змеиногорский, Красногорский, Тогульский, Третьяковский, Усть-Калманский, Чарышский районы.

Стоит отметить, что пока в Алтайском крае не зафиксированы случаи нападения диких животных на людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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