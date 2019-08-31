В Барнауле пройдет массовая городская тренировка

СЕГОДНЯ 15:28 2019-08-31T15:28:30+03:00

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Жителей краевой столицы 1 сентября приглашают принять участие в масштабной тренировке на свежем воздухе. Она уже традиционно проходит каждый год в рамках программы здорового образа жизни в «Парке спорта».

Бесплатные занятия под открытым небом проходят в Барнауле на протяжении всего лета, отмечают в пресс-службе городской администрации. Так 1 сентября состоится очередная программа. На массовой тренировке также наградят самых активных участников.

Начнётся мероприятие в 17 часов. До 18:00 пройдет регистрация участников и интерактивная программа. С 18 до 19 часов барнаульцев ждет разминка, функциональный тренинг, strong by zumba и растяжка. В 19:00 состоится розыгрыш призов среди участников тренировки, главный из которых – велосипед.

Напомним, в 2017 году участниками подобного мероприятия стали больше трех тысяч человек. Тогда «Парк спорта» и Барнаул вошли в Книгу рекордов России. А в 2018 году был зафиксирован мировой рекорд: на тренировку пришли 4417 барнаульцев.

ИСТОЧНИК KP.RU