В Барнауле обсудили восстановление Петропавловского собора

СЕГОДНЯ 12:04 2019-08-31T12:04:28+03:00

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В Барнауле 30 августа состоялся круглый стол, который был посвящен раскопкам на площади Свободы. Организаторами мероприятия стала Межрегиональная общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль». В обсуждениях участвовали геофизики, эксперты в области храмовой архитектуры и краеведения, сообщает «Политсибру».

Так в ходе раскопок были обнаружены остатки сооружения 18 века – Петропавловского собора. Пока неизвестно какие части храма уцелели, его точные размеры и координаты. Будущее артефакта на сегодняшний день также не определено.

Стоит отметить, что разрушенный в 30-х годах собор является ценным памятником истории. Об этом заявил Данил Дегтярев, кандидат исторических наук и краевед.

Высказался и руководитель «Гражданского патруля» Игорь Берг. Он сообщил, что городская администрация в ответ на запрос общественников назвала раскопки преждевременными. Также в документе указано, что в рамках развития туристического кластера восстановление собора нецелесообразно и этот вопрос требует выноса на общественное обсуждение.

ИСТОЧНИК KP.RU