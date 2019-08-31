Новоалтайск обошел Барнаул по размеру средней зарплаты

СЕГОДНЯ 09:22 2019-08-31T09:22:54+03:00

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За первое полугодие в Алтайском крае наблюдается положительная динамика средней заработной платы (109,2 % относительно того же периода 2018 года). К таким выводам пришли специалисты регионального Минтруда.

Так среднемесячная зарплата в средних и крупных организациях за первое полугодие составила 30 481 рублей. По районам – это 24 474 рубля и по городам края – 33 620 рублей.

Стоит отметить, что среди муниципальных образований самыми высокие зарплаты были отмечены в Новоалтайске (36 849 руб.), Барнауле (36 153), Заринске (35053) и Белокурихе (30313). В районах на первом месте находится Змеиногорский (33 092), потом идут Кулундинский (29 909) и Благовещенский (28413).

А вот в 10 муниципальных образованиях региона зарплата остается небольшой – это меньше 22 тысяч рублей. В этот список входят Алейский, Бурлинский, Быстроистокский, Ельцовский, Залесовский, Солонешенский, Солтонский, Третьяковский, Тюменцевский и Чарышский районы.

ИСТОЧНИК KP.RU