2019-08-31T06:31:49+03:00
Политика

Алтайским депутатам смягчили наказание за ошибки в декларациях

Юлия ЕВГРАФОВА
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Новый законопроект утвердили на очередной сессии АКЗС, которая прошла 29 августа. Поправки касаются декларации о доходах и имуществе депутатов.

Так теперь муниципальных избранников ждут более щадящие наказания за ошибки в декларация. За это их не будут лишать мандата, а в первый раз выпишут предупреждение.

А сельские депутаты могут и вовсе не подавать сведения о доходах и имуществе, если крупных сделок они не совершали. Отчитаться алтайским депутатам придется в том случае, если они имеют ценные бумаги или недвижимость, стоимость которых в три и больше раз выше годового дохода их семей, сообщает «ГТРК Алтай».

К тому же, на прошедшей сессии АКЗС нейрохирургу краевой больницы Семену Япрынцеву и бывшему председателю АКЗС Александру Назарчуку присудили звание почетных граждан Алтайского края. На заседании почетные граждане региона не присутствовали. Но по регламенту для принятия такого решения это не обязательно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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