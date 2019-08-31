Алтайским депутатам смягчили наказание за ошибки в декларациях
Новый законопроект утвердили на очередной сессии АКЗС, которая прошла 29 августа. Поправки касаются декларации о доходах и имуществе депутатов.
Так теперь муниципальных избранников ждут более щадящие наказания за ошибки в декларация. За это их не будут лишать мандата, а в первый раз выпишут предупреждение.
А сельские депутаты могут и вовсе не подавать сведения о доходах и имуществе, если крупных сделок они не совершали. Отчитаться алтайским депутатам придется в том случае, если они имеют ценные бумаги или недвижимость, стоимость которых в три и больше раз выше годового дохода их семей, сообщает «ГТРК Алтай».
К тому же, на прошедшей сессии АКЗС нейрохирургу краевой больницы Семену Япрынцеву и бывшему председателю АКЗС Александру Назарчуку присудили звание почетных граждан Алтайского края. На заседании почетные граждане региона не присутствовали. Но по регламенту для принятия такого решения это не обязательно.
ИСТОЧНИК KP.RU