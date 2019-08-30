2019-08-30T16:05:33+03:00
Общество

Ночные заморозки придут в Алтайский край в начале сентября

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Заморозки на АлтаеЗаморозки на АлтаеФото: Дарья САВЕНКО
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В Алтайском крае в начале сентября прогнозируют ночные заморозки. В частности, 2 и 3 сентября похолодание заметят жители северных районов региона.

Как пишет пресс-центр правительства края, ночью и утром 2 и 3 сентября в северных районах края возможны заморозки до 0… -1 градуса. В западных районах Алтайского края (Славгород, Хабарский и Угловский районы) с 30 августа по 2 сентября ожидается высокая пожароопасность.

Согласно прогнозам алтайских синоптиков, в субботу, 31 августа, ночная температура воздуха опустится до +9… +14 градусов, дневная составит +24… +29 градусов. Кроме того, ожидается усиление ветра до 15 - 20 метров в секунду, местами порывы до 25 метров в секунду, в отдельных районах дожди, грозы, град.

В воскресенье, 1 сентября, ночью на Алтае прогнозируют +4… +9 градусов. В северо-западных районах возможны дождь и гроза. Днем температура воздуха составит от +17 до +22 градусов, без осадков. Ветер юго-западный от 8 до 13 метров в секунду, местами порывы до 23 метров в секунду.

Ночью в понедельник, 2 сентября, температура опустится до +4… +9 градусов, в северных районах возможны заморозки до -1 градуса. Без осадков, в утренние часы местами туман. Днем потеплеет - от +18 до +23 градусов. Ветер юго-западный, 2 - 7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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