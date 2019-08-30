2019-08-30T15:29:47+03:00
Экономика

Группа «Черкизово» вложит в «Алтайский бройлер» порядка 3 млрд рублей

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обсудил с руководителем группы «Черкизово», в которую входит «Алтайский бройлер» модернизацию предприятия. По словам гендиректора группы Сергея Михайлова, в алтайское птицеводческое предприятие будет вложено порядка трех млрд рублей.

Как сообщает пресс-центр правительства края, генеральный директор «Черкизово» подчеркнул, что Алтайский край - новый для Группы регион.

«Буквально за полгода у нас сложилась качественная рабочая атмосфера благодаря Губернатору - по его поручению создана рабочая группа, которая контролирует все процессы. Мы как инвестор чувствуем поддержку. За полгода провели первую фазу модернизации предприятия на 250 миллионов рублей. Это нацелено на то, чтобы предприятие соответствовало нашим стандартам безопасности и качества выпускаемой продукции», - отметил он.

Группа чувствует развитие производства мяса. В первую очередь, «Черкизово» ориентировано на бройлерное птицеводство и направит в производство порядка трех млрд рублей.

«Сейчас идет активная проработка проекта строительства новых птичников. У нас в этой области большой опыт работы. Раньше мы строили производства за два-три года, теперь же вышли на сроки в девять-десять месяцев. Планируем в марте-апреле приступить к второму этапу реализации проекта по птицеводству», - добавил Сергей Михайлов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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