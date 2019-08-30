2019-08-30T14:01:24+03:00
Происшествия

На Алтае осудили мужчину за избиение табуретом из-за спора на тему уголовников

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Житель Тальменского района признан виновным в тяжком преступлении: он избил мужчину табуретом по голове, после чего потерпевший скончался.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления следственного комитета по Алтайскому краю, 39-летний мужчина осужден по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Следствие и суд установили, что в марте этого года потерпевший после отбытия наказания в местах лишения свободы приехал к своему товарищу в одно из сел Тальменского района. Мужчины распивали алкоголь в компании знакомых. Позже между потерпевшим и одним из мужчин произошел конфликт из-за спора о лидерстве в уголовной среде. Осужденный несколько раз ударил потерпевшего табуретом по голове. На следующий день мужчина пошел на трассу, чтобы на попутном автомобиле уехать домой в Алейский район, но скончался по дороге от закрытой черепно-мозговой травмы.

Также осужденный похитил у скончавшегося мужчины около 10 тыс. рублей.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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