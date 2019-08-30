2019-08-30T11:30:24+03:00
Общество

В Барнауле вновь отключат горячую воду

САПОЖКОВА Александра
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В Барнауле вновь отключат горячую водуВ Барнауле вновь отключат горячую водуФото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле временно ограничат подачу горячей воды в Ленинском и Октябрьском районах. Это связано с реконструкцией теплосетей.

Так, с 9 часов 2 сентября до 9 часов 4 сентября без воды останутся жители многоквартирного дома и детский сад по адресам Северо-Западная, 26 и 30.

С 9 часов 4 сентября до 9 часов 5 сентября - жители девяти многоквартирных домов по ул. Монтажников и В. Кащеевой.

С 9 часов 5 сентября до 9 часов 6 сентября воды не будет в четырех многоквартирных домах по улице Гущина.

Также продолжаются работы на следующих участках:

- в границах улиц Советской Армии, Транзитной и 2-й Северо-Западной, проезда Ракетного. Там не будет воды в частных домах до 9 часов 3 сентября;

- по улицам Г. Исакова и Малахова. Семь многоквартирных домов остаются без горячего водоснабжения по 15 сентября включительно.

- по улице Суворова 13. Воды нет в медучреждении с 29 августа по 15 сентября включительно.

Всего под временным ограничением горячего водоснабжения остаются 1335 барнаульцев, сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании.

Список объектов, где планируется ограничение подачи горячей воды, указан на карте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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