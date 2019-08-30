МЧС объявило штормовое предупреждение в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 08:53 2019-08-30T08:59:37+03:00

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В Алтайском крае во второй половине 30 августа и весь день 31 августа прогнозируется сильный ветер, в некоторых районах также возможны дожди с грозами и градом. Поэтому было объявлено штормовое предупреждение, сообщают в пресс-службе регионального МЧС.

Так 30 и 31 августа ожидается усиление ветра до 20 м/с, местами порывами могут достигать 25 метров. Не исключены и дожди с грозами.

В связи с этим сотрудники МЧС рекомендуют при сильных порывах ветра и грозе не выходить из дома. Если непогода настигнет вас на улице, то следует находиться подальше от шатких конструкций, рекламных щитов и не укрываться под деревьями. Управляя автомобилем в плохую погоду необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно звонить по номеру 101.

ИСТОЧНИК KP.RU