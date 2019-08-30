Почти 800 человек заболели вшивостью на Алтае
С начала 2019 года в Алтайском крае зафиксировано 777 случаев заболевания педикулезом (вшивостью).
К сравнению, в 2018 году с такой проблемой столкнулся 1621 человек. Чаще всего напасть поражает детей и подростков до 17 лет (83,3%).
- Максимальная заболеваемость педикулезом среди детей приходится на возраст от 7 до 14 лет (учащиеся образовательных учреждений), - сообщают в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
По словам специалистов, глубокое заблуждение, что педикулезом могут заразиться люди без определенного места жительства. Одинаковые шансы подцепить вшей есть у всех слоев населения, вне зависимости от социального статуса.
- Педикулез, как правило, является следствием нарушения гигиенических норм, но исследования показали, что вошь любит чистые волосы и не боится воды, прекрасно плавает и передвигается (но не прыгает), - добавляют в ведомстве.
Причем подхватить заразу можно как от больного человека, так и в магазине, поезде или бассейне.
ИСТОЧНИК KP.RU