2019-08-30T08:48:13+03:00
Общество

Почти 800 человек заболели вшивостью на Алтае

Анна СЕМИНА
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С начала 2019 года в Алтайском крае зафиксировано 777 случаев заболевания педикулезом (вшивостью).

К сравнению, в 2018 году с такой проблемой столкнулся 1621 человек. Чаще всего напасть поражает детей и подростков до 17 лет (83,3%).

- Максимальная заболеваемость педикулезом среди детей приходится на возраст от 7 до 14 лет (учащиеся образовательных учреждений), - сообщают в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По словам специалистов, глубокое заблуждение, что педикулезом могут заразиться люди без определенного места жительства. Одинаковые шансы подцепить вшей есть у всех слоев населения, вне зависимости от социального статуса.

- Педикулез, как правило, является следствием нарушения гигиенических норм, но исследования показали, что вошь любит чистые волосы и не боится воды, прекрасно плавает и передвигается (но не прыгает), - добавляют в ведомстве.

Причем подхватить заразу можно как от больного человека, так и в магазине, поезде или бассейне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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