2019-08-30T05:08:51+03:00
Здоровье

Вопросы санаторно-курортной системы обсудят на научной конференции в Белокурихе

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Сегодня, 30 августа, в алтайском городе-курорте Белокуриха пройдет научно-практическая конференция, посвященная 75-летию академика Александра Разумова. В регион приедут эксперты в области курортологии и медицинской реабилитации, сообщили в пресс-службе правительства края.

«Разумовские чтения» состоятся в конференц-зале санатория «Сибирь» в Белокурихе. На четвертой научной конференции эксперты поделятся последними достижениями и результатами исследований, а также обсудят вопросы законодательства в «Стратегии развития санаторно-курортного комплекса».

В конференции примут участие первый вице-президент Российской академии наук Юрий Балега, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников, член комитета Государственной Думы по охране здоровья Валерий Елыкомов, начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых, член президиума Российской академии наук Виктор Тутельян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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