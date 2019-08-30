Рубцовчанин подозревается в убийстве женщины, которую он не хотел отпускать домой

СЕГОДНЯ 04:21 2019-08-30T04:21:32+03:00

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В Рубцовске правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве знакомой. Сейчас его заключили под стражу, сообщили в пресс-службе следственного управления следственного комитета по Алтайскому краю.

По данным следствия, вечером 20 августа женщина находилась в гостях у своего знакомого в Рубцовске. Во время распития спиртного между ними начался конфликт. Причиной стало желание женщины покинуть «вечеринку». Не желая пускать гостью домой, мужчина поругался с ней. В ходе словесного конфликта он множество раз ударил знакомую кулаками по лицу и телу, а затем покинул квартиру, закрыв за собой дверь. Смерть 40-летней потерпевшей наступила на месте происшествия.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU