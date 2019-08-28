6 кг наркотиков стоимостью 10 млн рублей изъяли у крупных наркоторговцев на Алтае
В Алтайском крае перекрыли крупный канал поставки наркотиков. Пятеро человек закупали большие партии и реализовывали их через интернет-магазин и тайники-закладки.
Операция по задержанию.Видео МВД России
Как сообщили в МВД России, участники группировки задержаны в трех городах: в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Полиция со служебно-розыскными собаками обнаружила более 30 тайников с расфасованными разовыми дозами. А в квартирах подозреваемых изъяли приспособления для упаковки веществ, банковские карты, весы, оргтехнику, синтетические вещества и вещества для курительных смесей.
- Общий вес изъятых наркотиков составил около 6 килограммов стоимостью более 10 миллионов рублей, - сказали в полиции.
В итоге возбуждено 18 уголовных дел. Суд заключил подозреваемых под стражу.
Отмечается, что в операции участвовали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Алтайскому краю и УФСБ по Алтайскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU