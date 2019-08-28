2019-08-28T07:19:27+03:00
Общество

В Бийске на детской площадке заметили двух змей

Юлия ЕВГРАФОВА
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На детской площадке в Бийске, которая находится на улице Васильева, были замечены две змеи, пишет «Бийский рабочий».

Бийчане заметили пресмыкающихся вечером 27 августа. Незваных гостей местные жители сфотографировали и выложили в сеть. Были это ядовитые змеи или нет, выяснить не удалось. Очевидцы отметили, что, судя по внешним признакам, они ядовитые. Другие стали утверждать, что это уж желтоухий, который не опасен для людей.

Так удалось прийти к общему выводу, что подобные гости на детских площадках – это неприятно. По большому счету, змеи вообще мало кому нравятся.

К слову, если произойдет так, что кого-то из жителей Алтайского края укусит змея, нужно сразу обратиться к медикам. Если человек проживает в сельской местности, то в ближайшую больницу. А городским жителям необходимо сразу поехать в травмпункт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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