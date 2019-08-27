После вмешательства депутатов АКЗС муниципальным служащим Бийска повысили зарплату

СЕГОДНЯ 15:01 2019-08-27T15:01:08+03:00

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В минувший четверг, 22 августа, во время заседания Бийской городской Думы должны были вынести на обсуждение вопрос о повышении зарплат муниципальным служащим города, но его сорвали.

Во вторник, 27 августа в Бийске состоялось совещание с депутатами всех четырех фракций АКЗС, а также с участием представителя губернатора Алтайского края в АКЗС Стеллой Штань. Инициатором встречи стал глава наукограда Александр Студеникин.

Дело в том, что увеличение зарплаты муниципальным служащим еще в конце апреля в своем отчете анонсировал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Бюджет региона увеличили на необходимую сумму на очередной сессии АКЗС 30 мая. Оставалось принять соответствующее решение на муниципальном уровне.

В Бийске рассмотрение вопроса назначили на 22 августа, но заседание БГД сорвали. В итоге Александр Студеникин по настоянию фракции «Единая Россия» в краевом парламенте, вынес проблему на голосование опросным методом.

- Это было нужно, чтобы новые условия оплаты труда действовали уже с 1 августа, - говорят в региональном отделении партии.

В итоге решение о повышении зарплаты на 15% было принято. «За» проголосовали депутаты всех четырех фракций Думы города Бийска.

ИСТОЧНИК KP.RU