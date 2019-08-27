Алтайский спортсмен Андрей Крайтор стал победителем Кубка братьев Агеевых

СЕГОДНЯ 14:31 2019-08-27T14:31:23+03:00

Андрей Крайтор с медалью Кубка братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригая и Александра Дьяченко Фото: из личного архива героя(ев) публикации

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Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригая и Александра Дьяченко в эти дни проходит в Москве. В минувший понедельник, 26 августа, алтайский спортсмен Андрей Крайтор стал победителем этих соревнований.

Андрей выступал на своей коронной дистанции – 200 метров. Правда, в этот раз он боролся за медали не в гребле, а в SUP-серфинге. По словам самого спортсмена, этот старт был тяжелее предыдущих соревнований.

- В это раз заезд был очень напряженным. Евгений Коцур и Леонид Тильш были в 0,8 и 1,6 секунде соответственно, - говорит Крайтор.

Сам спортсмен показал на дистанции 53.360 секунды. Кстати, также в этой дисциплине выступали еще два представителя Алтайского края - Артем Наследников (у него шестое время) и Игорь Мельников (девятое место).

В ближайшие пару дней Андрей Крайтор будет отдыхать, после чего вновь выйдет на воду.

- Есть пару дней отдохнуть и прийти в себя. Следующий старт - Международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ на Кубок Президента Российской Федерации – с 30-31 августа, на Гребном канале и в Парке Горького, - говорит спортсмен.

ИСТОЧНИК KP.RU