2019-08-27T08:49:15+03:00
Происшествия

Арсенал боеприпасов изъяли у бийчанина

Анна СЕМИНА
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Арсенал, найденный у бийчанинаАрсенал, найденный у бийчанинаФото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю
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Ранее судимый житель Бийска вновь попал в поле зрение правоохранительных органов – у него нашли и изъяли целый арсенал боеприпасов.

В полицию поступила информация о том, что у местного 62-летнего жителя имеется запас боеприпасов. Отрабатывая эти данные, оперативники провели осмотр в его доме.

- В квартире подозреваемого полицейские обнаружили более двухсот патронов различного калибра, а в гараже - семь банок с сыпучим веществом и три холщовых мешка с металлическим гранулами, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Боеприпасы отправили на экспертизу. По предварительной информации сыпучее вещество является порохом. Таким образом, мужчина попадает под действие статьи «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

ИСТОЧНИК KP.RU

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