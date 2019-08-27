2019-08-27T04:28:43+03:00
Общество

Квартиру на 26-м этаже продают в Барнауле

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Квартира на 26-м этажеКвартира на 26-м этажеФото: портал "Недвижимость Алтай"
Изменить размер текста:

В Барнауле на продажу выставлена единственная квартира, расположенная на 26 этаже.

Она находится в доме на улице Папаннцев, 111 (ЖК «Анастасия»). Цена вопроса – 4,5 миллиона рублей. Примечательно, что формально в доме 25 этажей, а данная недвижимость расположена на крыше, то есть по факту это 26-й, пишет портал «Недвижимость Алтай». Изначально этот уровень задумывался как технический. По данным издания, больше в Барнауле жилых помещений на такой высоте нет. Это единственное предложение.

Приятным бонусом будет и тот факт, что у владельца квартиры не будет соседей. Также помещение полностью подготовлено к жизни: сделан ремонт в брутальном стиле «loft», оборудована кухня, есть некоторая мебель, установлена сантехника.

- Ремонт только закончен – качественно, дорого, эксклюзивно. Окна выходят на разные стороны. Мебель, бытовая техника, кондиционер – все остается. Возможен обмен на квартиру дешевле, - сообщает агент.

Площадь помещения – 68 «квадратов». На этих метрах расположилась кухня-гостиная с широким окном. Вид из него выходит на речную и нагорную часть города. Есть изолированная спальня, гардероб, совмещенный санузел.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
И просто красавица: алтайская спортсменка выиграла королевский турнир
Ради здорового питания. В Барнауле повысили плату за детский сад
Алтайский пенсионер насильно запер в своей квартире двух девушек
Лето задерживается: алтайские синоптики прогнозируют жару до +32
В Алтайском крае будут судить отца за истязания ребенка
В Барнауле большую часть осени будут ремонтировать дороги
Жительница Барнаула нашла в лесу могилы
1,5 тыс. барнаульцев ожидает отключение горячей воды из-за ремонтов теплосетей
Барнаулец с подругой очистили берег реки из-за душевного порыва
Финалист программы «Стальное дерево» оборудует в Заринске спортивную площадку
В Барнауле нашли тело ребенка в мусорном баке
Три автомобиля жестко размотало по алтайской трассе
26 августа 2019 года Тихон Страстной: очищаем душу и отказываемся от развлечений
В Барнауле затопило водой улицу из-за коммунальной аварии
В алтайской лаборатории исследуют пчел на пестициды
На алтайской трассе выгорел пассажирский автобус
33 секунды: алтайский спортсмен вместе с коллегой взял "золото" на чемпионате мира
Два алтайских предприятия прекратили работу из-за протестов рабочих