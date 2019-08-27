Квартиру на 26-м этаже продают в Барнауле

СЕГОДНЯ 04:26 2019-08-27T04:28:43+03:00

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В Барнауле на продажу выставлена единственная квартира, расположенная на 26 этаже.

Она находится в доме на улице Папаннцев, 111 (ЖК «Анастасия»). Цена вопроса – 4,5 миллиона рублей. Примечательно, что формально в доме 25 этажей, а данная недвижимость расположена на крыше, то есть по факту это 26-й, пишет портал «Недвижимость Алтай». Изначально этот уровень задумывался как технический. По данным издания, больше в Барнауле жилых помещений на такой высоте нет. Это единственное предложение.

Приятным бонусом будет и тот факт, что у владельца квартиры не будет соседей. Также помещение полностью подготовлено к жизни: сделан ремонт в брутальном стиле «loft», оборудована кухня, есть некоторая мебель, установлена сантехника.

- Ремонт только закончен – качественно, дорого, эксклюзивно. Окна выходят на разные стороны. Мебель, бытовая техника, кондиционер – все остается. Возможен обмен на квартиру дешевле, - сообщает агент.

Площадь помещения – 68 «квадратов». На этих метрах расположилась кухня-гостиная с широким окном. Вид из него выходит на речную и нагорную часть города. Есть изолированная спальня, гардероб, совмещенный санузел.

ИСТОЧНИК KP.RU