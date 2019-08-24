16-летнего парня признали виновным в убийстве двух взрослых мужчин

СЕГОДНЯ 13:58 2019-08-24T13:58:58+03:00

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Суд признал 16-летнего жителя Тальменского района виновным в убийстве двух мужчин.

Следствие и суд установили, что в один из ноябрьских вечеров 2018 года в здании филиала Тальменской школы искусств в селе Ларичиха собралась компания, в которую вошли двое рабочих подрядной организации и подросток. Они вместе выпивали.

- Во время застолья между ними произошел конфликт, который перерос в рукоприкладство. Один из мужчин кулаком ударил подростка по лицу. После чего они вынесли его из помещения, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Однако спустя некоторое время парень вернулся. Движимый чувством мести он начал избивать своих обидчиков: сначала палкой, затем металлическим смесителем от крана и фрагментом доски. При этом, как отмечают следователи, он проявил «исключительную безжалостность». Потерпевшие скончались от повреждений жизненно-важных органов.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Уже во время следствия была установлена причастность несовершеннолетнего к совершению еще одного преступления. В октябре все того же 2018 года, находясь на улице, он избил местного жителя, причинив ему средней тяжести вред здоровью.

При вынесении вердикта суд назначил подростку девять лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU