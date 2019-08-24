Депутат АКЗС назвал ролик про заброшенный ДК информационным фейком

СЕГОДНЯ 12:17 2019-08-24T12:25:21+03:00

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Некоторое время назад в интернете появился ролик, на кадрах которого дети на фоне аварийного здания дома культуры села Вострово Алтайского края читают стихи и просят восстановить его.

Ролик опубликовала партия КПРФ. Вскоре после этого к депутату Алтайского краевого Законодательного Собрания от «Единой России» Всеволоду Кондратьеву, в округ которого входит Волчихинский район, обратились местные жители. Они попросили донести до краевых властей настоящее положение дел вокруг сельского клуба.

По их словам, то самое здание из ролика уже больше десяти лет не является клубом. Более того, в селе есть работающий ДК, где регулярно идут занятия, но про это коммунисты не говорят, и это здание не показано.

– В Вострово я был неоднократно и ситуацию с местным домом культуры мы обсуждали с жителями, администрацией сельсовета и района, — сказал Всеволод Кондратьев. — На мой взгляд, там нашли оптимальное решение по организации занятий культурой ещё в начале 2000-х годов. Более того, в здании сейчас идёт текущий ремонт: красят пол, стены, там новый потолок, новый котёл для отопления. Восстанавливать старое здание, не использующееся больше 10 лет, не просто нецелесообразно, а даже глупо. По скромным оценкам, вложить пришлось бы не менее 150 млн рублей. Если это вообще возможно при текущем состоянии клуба. От чего предлагают отказаться коммунисты, чтобы направить эти деньги на восстановление старого здания? Впрочем, ничего они не предлагают, пока это просто шум. Информационный фейк.

По его подсчетам, за те же 150 млн рублей можно провести капитальный ремонт пяти школ! И вообще, если рассматривать сумму в целом, то это почти половина бюджета всего района. Вдобавок ко всему здание, о котором сняли видео, не принадлежит муниципалитету. Так что вкладывать в него деньги из бюджета – незаконно. А использовать детей в своей оппозиционной деятельности, по мнению Кондратьева, вовсе некорректно. Этим же возмущены и местные жители.

По словам главы района Елены Артюшкиной, к ней приходили люди, которые были не согласны с тем, как подана ситуация.

— Буквально напротив этого аварийного здания, через площадь, стоит хороший действующий клуб. И именно в нем проходила встреча Прусаковой с жителями. И на их фотографиях оттуда даже видно, что там сейчас идет ремонт. Зачем нужно было снимать этот ролик? Еще и подвергать опасности детей у аварийного здания? — говорит Артюшкина.

Впрочем, депутат АКЗС Всеволод Кондратьев уточнил: это не значит, что развитием сферы культуры в районе не нужно заниматься. Существуют программы по оснащению сельских ДК оборудованием, инструментами. И в этом направлении нужно действовать.

ИСТОЧНИК KP.RU