В Бийске отменили ярмарку «Медовый спас на Алтае»

СЕГОДНЯ 10:07 2019-08-24T10:07:26+03:00

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С 24 августа по 15 сентября в городе Бийске должна была пройти ярмарка «Медовый спас на Алтае», но ее отменили.

Об этом «Бийскому рабочему» сообщили в отделе по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

- Специализированная ярмарка меда и продуктов пчеловодства в Бийске проводиться не будет в виду отсутствия участников ярмарки, - объясняют в ведомстве.

Ярмарка должна была пройти на площади 9 Января. Ранее многие пчеловоды высказывали свое несогласие с датой проведения ярмарки, ведь Медовый Спас приходился на 14 августа. К тому же массовая торговля медом началась и того раньше.

В конечном итоге организаторы сослались на трудности пчеловодов, якобы ярмарка отменяется из-за гибели пчел, соответственно меда мало, а тот, что успели собрать, раскупается постоянными клиентами.

ИСТОЧНИК KP.RU