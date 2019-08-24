2019-08-24T08:01:15+03:00
Общество

Алтайские города могут получить списанные из Москвы трамваи и троллейбусы

Анна СЕМИНА
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В Барнаул, Рубцовск и Бийск могут приехать трамваи из МосквыВ Барнаул, Рубцовск и Бийск могут приехать трамваи из МосквыФото: Анна СЕМИНА
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Бийск, Рубцовск и Барнаул могут получить списанные из столицы России троллейбусы и трамваи совершенно бесплатно.

Такой опыт уже есть в Новосибирской и Томской областях. Об этом пишет «Амик» со ссылкой на ответ министра транспорта Алтайского края Александра Дементьева активистам «Гражданского патруля». Они обратились к губернатору Виктору Томенко с просьбой обновить парк электротранспорта региона, так как его состояние не выдерживает никакой критики.

По словам Дементьева, власти алтайских городов планируют обратиться к правительству Москвы, с просьбой о передаче им подвижного состава. Мэрия же столицы, как известно, уже несколько лет ведет работу по обновлению парка. Так многие трамваи и автобусы старше десяти лет передаются в другие регионы, в которых существует потребность.

Помимо этого в 2020 году в Алтайском крае может появиться программа, которая предусматривает выделение денег муниципалитетам на покупку новых автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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