Неблагополучная мать из Красноярска с дочкой попыталась скрыться в Бийске
Житель Красноярска подал в суд на бывшую жену с требованием отдать ему дочь на воспитание, однако женщина попыталась скрыться с ребенком на территории Алтайского края.
Женщина никак не обеспечивала своего ребенка должным воспитанием и уходом. Отец девочки был вынужден подать иск. По результатам его рассмотрения, суд принял решение передать ребенка на воспитание мужчине. Однако горе-мать, судя по всему, была не согласна.
- Так как по месту регистрации женщина не проживала, вызовы явиться в отдел судебных приставов игнорировала. В результате было вынесено постановление о ее розыске, - сообщают в пресс-службе УФССП России по Красноярскому краю.
Спустя некоторое время удалось установить два предполагаемых места нахождения женщины в соседнем регионе – в городах Бийске и Барнауле Алтайского края. К поискам подключились местные коллеги. И так мать с ребенком обнаружили в наукограде. Вместе с органами опеки и попечительства девочку забрали и передали отцу.
ИСТОЧНИК KP.RU