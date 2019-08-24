Спасатели МЧС предупреждают о высокой пожароопасности на Алтае

СЕГОДНЯ 05:52 2019-08-24T05:52:49+03:00

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Спасатели регионального управления МЧС России со ссылкой на синоптиков предупреждают жителей Алтайского края о высокой пожароопасности.

В частности она сохранится на период с 24 по 26 августа в Каменском и Тальменском районах. Там отмечается чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).

- В связи с этим возможно возникновение природных (ландшафтных) пожаров, - сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России.

На этот период спасатели настоятельно рекомендуют не разводить огонь: не сжигайте мусор и сухую траву и пресекайте аналогичные действия других лиц, если вы отправились на отдых за пределы населенного пункта – не разводите костры, не бросайте непотушенные спички и сигареты в траву, особенно это касается автолюбителей, которые нередко выбрасывают это из окон движущихся машин. Также пристально следите за своими детьми! Не позволяйте им играть с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU