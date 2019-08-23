Подозрительный барнаулец следил за женой через «шариковую» ручку

СЕГОДНЯ 18:26 2019-08-23T19:47:01+03:00

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В Барнауле осудили местного жителя за приобретение шпионского устройства. С помощью шариковой ручки с встроенной видеокамерой ревнивый мужчина следил за женой.

Как сообщает следственное управление следственного комитета России по Алтайскому краю, барнаулец весной этого года купил в интернет-магазине шариковую ручку. Да не простую, а шпионскую! В обычную на вид ручку были встроены видеокамера и микрофон. Спецсредство мужчина купил, чтобы следить за женой, которую он подозревал в измене.

- Данное устройство относится к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, а его использование нарушает конституционные права и свободы человека и гражданина, - отметили в ведомства.

В итоге, суд признал ревнивца виновным по статье 138.1 УК РФ (незаконное производство, приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации) и назначил подсудимому наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно с ограничением на два с половиной года.

Мужчина свою вину признал полностью. А вот удалось ли ему уличить возлюбленную в измене – неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU