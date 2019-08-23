2019-08-23T16:08:00+03:00
Общество

Суд обязал администрацию Рубцовска восстановить взорвавшийся дом

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Взрыв газа в Рубцовске в 2017 году.Взрыв газа в Рубцовске в 2017 году.Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
Изменить размер текста:

Администрация Рубцовска по решению суда должна восстановить снесенную ранее квартиру, которая пострадала от взрыва бытового газа.

Напомним, ЧП произошло 28 октября 2017 года. Тогда погибли два человека. Квартира Павла Малюкова располагалась по соседству с той, где произошел взрыв. И его жилье с нарушением норм было признано аварийным и по решению городской администрации снесено. А между тем, оно было приобретено на средства маткапитала и частично в ипотеку.

- Первое время семья с двумя несовершеннолетними детьми была вынуждена жить в бане на своем участке, но после серии публикаций в СМИ помощь пострадавшим оказали единороссы, оплатив семье съемную квартиру на год. До окончания оплаченного периода остался один месяц, - пишет портал vrubcovske.ru.

Пострадавшим пришлось пройти все круги ада, но их похождения по инстанциям результатов не дали. Справедливости удалось добиться только в суде и пока только на бумаге. Решение о восстановлении жилья было вынесено 25 июля. Но с ними еще никто из администрации не связывался. Хотя на восстановление даны сжатые сроки.

Читайте также: Взрыв газа в Рубцовске: опубликованы жуткие фото

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
День города в Барнауле 2019: озвучена программа мероприятий
Секретаря Бийского отделения «Единой России» накажут по партийной линии за срыв заседания гордумы
К концу сентября планируют открыть "Рубцовский хлебокомбинат"
Бродячих собак будут отлавливать в Бийске
ВТБ запустил виртуального помощника в мобильном приложении
Барнаульцы создали петицию против закрытия "Ашана"
Бизнесмен дал 4 млн рублей на строительство дороги в поселке под Барнаулом
Барнаульских чиновников ждет проверка из-за «скрытной» версии Генплана
В садоводстве беглый заключенный зверски изнасиловал 80-летнюю бабушку
Работники Алтай-Кокса предложили 780 идей по улучшению производства
Алтайская лаборатория с точностью определяют, с каких трав собран мед
В Барнауле жители новостройки не могут подъехать к своему дому
На Алтае более трех месяцев разыскивают пропавшую 33-летнюю женщину
Погода в Барнауле 23 августа: дождь, гроза
Житель Камня-на-Оби попытался из ружья застрелить мужчину
Пожилой инвалид не смог выйти из горящей квартиры
Барнаулец зарезал возлюбленную из-за подозрений в краже денег
Аварийные деревья вырубят в Барнауле