Суд обязал администрацию Рубцовска восстановить взорвавшийся дом

СЕГОДНЯ 16:01 2019-08-23T16:08:00+03:00

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Администрация Рубцовска по решению суда должна восстановить снесенную ранее квартиру, которая пострадала от взрыва бытового газа.

Напомним, ЧП произошло 28 октября 2017 года. Тогда погибли два человека. Квартира Павла Малюкова располагалась по соседству с той, где произошел взрыв. И его жилье с нарушением норм было признано аварийным и по решению городской администрации снесено. А между тем, оно было приобретено на средства маткапитала и частично в ипотеку.

- Первое время семья с двумя несовершеннолетними детьми была вынуждена жить в бане на своем участке, но после серии публикаций в СМИ помощь пострадавшим оказали единороссы, оплатив семье съемную квартиру на год. До окончания оплаченного периода остался один месяц, - пишет портал vrubcovske.ru.

Пострадавшим пришлось пройти все круги ада, но их похождения по инстанциям результатов не дали. Справедливости удалось добиться только в суде и пока только на бумаге. Решение о восстановлении жилья было вынесено 25 июля. Но с ними еще никто из администрации не связывался. Хотя на восстановление даны сжатые сроки.

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ИСТОЧНИК KP.RU