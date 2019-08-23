2019-08-23T11:56:30+03:00
Общество

Бродячих собак будут отлавливать в Бийске

Анна СЕМИНА
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В Бийске состоялся аукцион на отлов бродячих животных. В контракте идет речь о задании до конца текущего года.

Как пишет сайт издания «Бийский рабочий», сумма контракта составляет более одного миллиона рублей. Подрядчик должен будет отловить 586 животных. Однако если говорить объективно, то всем понятно, что речь в основном идет о собаках.

Единственным участником аукциона стало ОЗЖ «Преданность» и их заявку комиссия признала соответствующей. Из документов следует, что стоимость отлова и содержания одного животного составляет около 1,7 тысяч рублей.

Кстати, год назад эта же организация становилась подрядчиком по отлову бездомышей. Уже тогда директор «Преданности» говорила, что расчеты муниципалитета не сходятся с реальностью, так как фактическое содержание даже самой маленькой собаки обходится дороже. На тот момент содержание одной собаки по контракту составляла около 650 рублей.

- По подсчетам «Преданности» эти цифры нужно умножить в два-три раза, - пишет издание.

Так в частности транспортные расходы составляют 290 рублей, корм на одни сутки содержания – 31 рубль, клинический осмотр– 48 рублей, вакцина от бешенства – 110 рублей, обработка от паразитов – 40 рублей, стерилизация – от 800 до 1200 рублей в зависимости от веса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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