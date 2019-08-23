Бизнесмен дал 4 млн рублей на строительство дороги в поселке под Барнаулом

СЕГОДНЯ 09:53 2019-08-23T09:53:14+03:00

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В поселке Фирсова Слобода-2 под Барнаулом один из местных жителей настолько устал ездить по грязи, что выделил четыре миллиона рублей на строительство асфальтированной дороги.

Строительство ведут на улице Центральная. Причем деньги на все это выделил местный предприниматель, пожелавший остаться для широкого круга людей неизвестным меценатом. Впрочем, как пишет «АиФ-Алтай», жители поселка знают о ком идет речь. После того как стало известно о начале работ, соседи стали сбрасываться благодетелю кто сколько может. Кто-то по 500 рублей, а кто-то и по десять тысяч.

По информации источника, укладка асфальта ведется от изгиба улицы Центральной до пересечения со 2-й Моховой с небольшим заходом на 1-ю Моховую. Администрация сельсовета предоставила товариществу ордер на эти работы. Больше власти никак не участвовали в процессе.

- Эта земля в частном владении. Мы туда ничего не вкладываем, - рассказал изданию глава администрации Санниковского сельсовета Владимир Молофеев.

Впрочем, выгода для самого бизнесмена все же есть – новая дорога, конечно же, проходит мимо его дома.

ИСТОЧНИК KP.RU