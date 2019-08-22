2019-08-22T15:50:57+03:00
Происшествия

Пожилой инвалид не смог выйти из горящей квартиры

Анна СЕМИНА
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В Барнауле завершено расследование уголовного дела, возбужденного после пожара в квартире инвалида.

Следствие установило, что чудовищная трагедия произошла в мае этого года. В один из вечеров сосед погибшего - 72-летний мужчина, по старой привычке вышел на балкон, чтобы покурить.

- Докурив он бросил горящий окурок вниз. Непотушенная сигарета попала в квартиру этажом ниже. Там-то и проживал 86-летний инвалид, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

На балконе, а затем и в комнате начался пожар. В силу возраста и состояния здоровья мужчина не смог вовремя покинуть жилище. Позже его доставили в больницу, где спустя некоторое время он скончался от отравления окисью углерода и ожога верхних дыхательных путей.

На этапе предварительного следствия сосед признал свою вину полностью. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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