2019-08-22T15:12:11+03:00
Общество

Аварийные деревья вырубят в Барнауле

Анна СЕМИНА
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Вырубка поросли в БарнаулеВырубка поросли в БарнаулеФото: пресс-службы администрации Барнаула
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Специалисты «Горзеленхоза» приступили к очистке от зарослей и вырубке аварийных деревьев в Барнауле на улице Кулагина.

Администрация Октябрьского района получила немало нареканий и обращений от жителей микрорайона «Восточный». В связи с этим было принято решение провести выездное совещание совместно с общественниками и специалистами отдела благоустройства и озеленения комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула. По результатам проверки было принято решение привести в нормальное состояние зеленую зону на улице Кулагина.

- На данной территории много старых и аварийных деревьев, которые в случае сильного ветра могут упасть на трамвайные пути и машины, создавая тем самым угрозу для жизни и здоровья людей. Мы очень рады, что в этом году здесь наведут порядок. Кроме того, надеемся, что и проблема скопления мусора на этом участке также будет решена, - говорит председатель Совета ТОС микрорайона «Восточный» Светлана Дядикова.

После того, как аллею очистят от поросли клена, специалисты проведут обследование зеленых насаждений и определят аварийные деревья, которые заменят на молодые. Посадка намечена на октябрь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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